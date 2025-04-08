Черновицкая Буковина из Первой лиги сенсационно попала в полуфинал Кубка Украины. Но бороться за путевку в финал турнира клуб будет вынужден не на родном стадионе. Эту неприятную ситуацию прокомментировал наставник черновчан Григорий Чурилов пресс-службе Буковины.

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"Динамо - это флагман украинского футбола, клуб с огромными традициями. Большое счастье, что сейчас у нас есть возможность проверить себя на фоне такого клуба. Принять участие в полуфинале – это уже праздник. Однако очень обидно, что этот праздник не состоится в Черновцах. На мой взгляд, наш край на это заслуживает. Сейчас люди в комментариях пишут, что почему-то Ливерпуль играет в гостях у клуба пятого дивизиона, а Бавария – у представителя Региональной лиги. К сожалению, у нас думают по-другому, но я не буду это комментировать", – заявил Чурилов.

Напомним, что Буковина в четвертьфинале Кубка победила сумскую Викторию со счетом 2:1 и впервые в своей истории попала в полуфинал турнира.

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