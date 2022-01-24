Коди Гакпо находится на радарах Ливерпуля и Манчестер Сити, клубы уже контактировали с нападающим, сообщает Voetbal International.

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Действующий контракт 22-летнего игрока с ПСВ рассчитан до лета 2025 года. Также интерес к Коди проявляет Бавария.

Гакпо является воспитанником ПСВ. За нидерландский клуб форвард провел 116 матчей, в которых отличился 31-м голом и 16-ю ассистами. За плечами Коди уже четыре поединка в футболке сборной Нидерландов. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 млн евро.

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