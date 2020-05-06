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Ливерпуль и Манчестер Сити поборются за бельгийского таланта – Бавария и Фейеноорд в конкурентах

16:04 54 Читати українською
Ливерпуль и Манчестер Сити поборются за бельгийского таланта – Бавария и Фейеноорд в конкурентах
Астер Вранкс / Belga

Полузащитник бельгийского Мехелена Астер Вранкс попал на радары европейских грандов.

17-летний хавбек заинтересовал конкурентов в борьбе за чемпионство в АПЛ последних двух лет, сообщает Mirror.

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Скауты Ливерпуля и Манчестер Сити следили за Вранксом в течение нынешнего сезона. Летом оба клуба могут сделать предложения Мехелену. Конкуренцию английским грандам в борьбе за таланта составят признанные специалисты в работе с молодежью – мюнхенская Бавария и Фейеноорд. Сумма отступных может составить скромные 1,5 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Астер Вранкс провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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