Ливерпуль и Манчестер Сити поборются за бельгийского таланта – Бавария и Фейеноорд в конкурентах

Полузащитник бельгийского Мехелена Астер Вранкс попал на радары европейских грандов.

17-летний хавбек заинтересовал конкурентов в борьбе за чемпионство в АПЛ последних двух лет, сообщает Mirror.

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Скауты Ливерпуля и Манчестер Сити следили за Вранксом в течение нынешнего сезона. Летом оба клуба могут сделать предложения Мехелену. Конкуренцию английским грандам в борьбе за таланта составят признанные специалисты в работе с молодежью – мюнхенская Бавария и Фейеноорд. Сумма отступных может составить скромные 1,5 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Астер Вранкс провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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