Полузащитник Джуд Беллингем будет иметь несколько вариантов для возвращения на родину.

Манчестер Юнайтед и Ливерпуль выглядят главными претендентами на 19-летнюю звезду Боруссии Д, сообщил журналист Флориан Плеттенберг в эфире Football Daily.

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"Шмели" уже смирились с тем, что Беллингема придется отпускать следующим летом. Впрочем, приобретение финалиста Евро будет дорогим удовольствием. Ранее появилась информация, что немецкий клуб начнет торги с отметки в 100 млн евро. Хавбека также связывали с Реалом и Ман Сити, но они вкладывались в центр полузащиты уже в этом году (Чуамени и Филлипс).

Добавим, что в новом сезоне Беллингем провел 8 матчей и оформил 2 гола. Контракт англичанина с Боруссией истекает летом 2025 года.

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