Ливерпуль и Ман Сити расписали ничью: Арсенал на вершине, last dance Клоппа и Гвардиолы, хитрость КдБ, дикий прессинг
Ливерпуль поделил очки с Манчестер Сити (1:1) в центральном матче 28 тура АПЛ. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".
Ливерпуль и Манчестер Сити ведут борьбу за чемпионство. Арсенал вчера вырвался в лидеры, но три суперкоманды идут вплотную, поэтому очные встречи невероятно важны. Дополнительная интрига – последняя серия легендарного противостояния Клоппа и Гвардиолы в рамках АПЛ, ведь немец уходит из Ливерпуля.
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Фора для Манчестер Сити
Главная ремарка – кадровая ситуация. Гвардиоле недоступен только Грилиш, а основа на неделе отдохнула. У Клоппа полный лазарет звезд, Кванса с Гомесом в старте, а Салах вернулся только на скамейку запасных. Мерсисайдцы получили небольшую компенсацию благодаря бешеным трибунам Анфилда.
Первое впечатление от игры – встретились действительно сильнейшие команды сильнейшей лиги мира. Невероятная интенсивность, каждый эпизод продуман на три шага вперед, высокий уровень исполнения. Футбол высочайшего уровня. И если от Сити этого нужно ждать, то Ливерпуль удивляет тем, что резервисты не снижают качество.
Манчестер Сити лучше начал и сделал несколько острых перехватов – Альварес и де Брюйне заставили Келлехера вступить в игру. "Горожане" зарабатывали стандарты и конвертировали их в моменты. Даже в голы. Де Брюйне хитро прострелил на ближнюю с углового, где "красные" потеряли Стоунза. Джон открыл счет.
Безумный и эффективный прессинг Ливерпуля
Обе команды высоко прессинговали, но лучше это удавалось Ливерпулю. Оборона гостей под давлением вынуждена была просто выбивать мяч. Были опасные потери. И это команда Гвардиолы! Прессинг создавал столько проблем, что Манчестер Сити отдал владения.
Очень понравилась средняя линия Ливерпуля, которая выиграла массу важных эпизодов. Мак Аллистер совмещал работу без мяча с построением классных комбинаций. Аргентинец построил атаку, которая завершилась голом, но Дарвин залез в офсайд. Остро подключался Брэдли, вовремя рывки делал Собослай.
В начале второго тайма прессинг Ливерпуля привел к голу. Аке поплыл и отдал ужасный пас назад Эдерсону. Бразилец не успевал к мячу, поэтому сбил в собственной штрафной Дарвина. Мак Аллистер реализовал пенальти и сравнял счет.
Напряженный финал в пользу Арсенала
Нельзя сказать, что Манчестер Сити полностью потерял контроль. Просто хозяева действовали слишком классно. А манкунианцы завершали свои атаки как-то хаотично: неточные пасы де Брюйне, неподготовленные удары. Странно видеть, когда соперник играет лучше Сити.
Клопп усилил команду со скамейки запасных. Эллиот неплохо интерпретировал роль правого вингера, находя партнеров в штрафной площади, но Салах – это Салах. Египтянин вышел и в мгновение вывел Диаса один на один с вратарем. Колумбиец сегодня плохо завершал, испортив и пас Нуньеса.
Эдерсон травмировался, в ворота Сити стал Ортега – и работы у него было предостаточно. Бывший голкипер Арминии спас после ударов Диаса, Нуньеса и Квансы. Мерсисайдцы лучшие в Европе по голам в последние 20 минут и по результативным действиям футболистов, вышедших на замену. Все свидетельствовало о том, что Ливерпуль дожмет гостей.
Впрочем, едва не случился противоположный сценарий. Манчестер Сити почти превратил редкие выходы в атаку в победный гол. Мяч рикошетом от Фодена прилетел в перекладину, а Доку попал в штангу. В компенсированное время арбитр простил Сити, не поставив пенальти за тхэквондо Доку в своей штрафной.
Финальный свисток зафиксировал ничью. Манчестер Сити с 63 очками остался на третьем месте АПЛ. Ливерпуль набрал 64 балла и сравнялся с Арсеналом, но занимает второе место из-за худшей разницы голов.