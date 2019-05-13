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Ливерпуль снова нацелился на Фекира – попытка номер два

13 мая 19:45 249 Читати українською
Ливерпуль снова нацелился на Фекира – попытка номер два
Набиль Фекир / соцсети

Ливерпуль снова попытается подписать полузащитника Лиона Набиля Фекира.

Набиль Фекир стремится покинуть Лион и имеет несколько вариантов для потенциального перехода.

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По информации Daily Mail, на француза снова нацелился финалист Лиги чемпионов-2019 Ливерпуль. В прошлом году мерсисайдцы были близки к подписанию футболиста, но в итоге потерпели неудачу. Теперь клуб попытается сделать это снова.

Ранее сообщалось, что Фекир может стать игроком мадридского Реала или туринского Ювентуса.

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