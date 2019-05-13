Ливерпуль снова нацелился на Фекира – попытка номер два

Ливерпуль снова попытается подписать полузащитника Лиона Набиля Фекира.

Набиль Фекир стремится покинуть Лион и имеет несколько вариантов для потенциального перехода.

Ван Дейк: Ливерпуль сможет бросить вызов Манчестер Сити в следующем году

По информации Daily Mail, на француза снова нацелился финалист Лиги чемпионов-2019 Ливерпуль. В прошлом году мерсисайдцы были близки к подписанию футболиста, но в итоге потерпели неудачу. Теперь клуб попытается сделать это снова.

Ранее сообщалось, что Фекир может стать игроком мадридского Реала или туринского Ювентуса.

Зінченко – Ліверпуль – 2:0, найгірший Реал у XXI столітті, єхидний Роналду, жертва Камп Ноу та інше з топ-5 ліг