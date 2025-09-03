Вингер сборной Италии Федерико Кьеза не был включен Ливерпулем в заявку на основной этап Лиги чемпионов. В список попали 22 футболиста, и победителя Евро-2020 в нем нет, несмотря на победный гол в одном из матчей (против Борнмута – прим.) чемпионата Англии этого сезона.

Вместо итальянца Арне Слот отдал предпочтение 17-летнему нападающему Рио Нгумоху.

В свою очередь, Арсенал не заявил на Лигу чемпионов форварда сборной Бразилии Габиэла Жезуса. Ко всеобщему удивлению Микель Артета выбрал 15-летнего атакующего полузащитника Макса Даумана вместо бразильца. Более того, Дауман заявлен в списке А.

