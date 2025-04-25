Защитник Ноттингема Форест Мурильо уже длительное время находится "на карандаше" у грандов АПЛ Ливерпуля и Арсенала.

Арсенал и Ливерпуль хотят попробовать подписать центрбека Ноттингема Мурильо несмотря на проваленную попытку в прошлом январе, сообщает CaughtOffside.

Ливерпуль нашел замену Тренту – это воспитанник Челси и звезда главной сенсации АПЛ

Отмечается, что "лесники" оценивают защитника в 80 млн евро, а бразилец также оказался на радарах Челси и Реала. Правда, Ноттингем не горит желанием отпускать ведущего защитника и хочет не только сохранить его, но и продлить контракт до 2030 года. Одним из аргументов Форест должен стать выход в Лигу чемпионов – подопечные Нуну Эшпириту Санту чрезвычайно близки к попаданию в самый престижный турнир Европы.

Добавим, что Мурильо присоединился к Ноттингем Форест в августе 2023 года. В этом сезоне 22-летний бразилец сыграл 34 матча, в которых отметился 1 голом. Transfermarkt оценивает его в 55 млн евро.

Ноттингем победил Тоттенхэм и вернулся на третью строчку АПЛ