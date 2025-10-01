Ливерпуль активизировал переговоры с центральным защитником Ибрагимом Конате относительно продления контракта. Как сообщает L'Equipe, клуб недавно сделал новое предложение 26-летнему французу.

Действующее соглашение Конате, подписаное на пять лет, подходит к завершению 30 июня 2026 года. Еще в декабре Ливерпуль предложил Конате продление соглашения, однако тогда условия не соответствовали его статусу игрока основы. Переговоры приостановили на несколько месяцев, поскольку футболист хотел сосредоточиться на сезоне, который завершился чемпионством "красных" и их 20-м титулом в истории.

По данным источника, Ливерпуль несколько раз менял условия, и последнее предложение поступило две недели назад. Переговоры продолжаются, и клуб убежден, что стороны придут к согласию. В то же время ситуацию внимательно отслеживает Реал, который может вмешаться в борьбу за Конате в случае провала переговоров. Напомним, что этим летом в стан "сливочных" на правах "свободного агента" перебрался еще один экс-защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд.

