Ливерпуль хочет повторить опыт Манчестер Сити, образовав холдинг с футбольными клубами по всему миру.

Компания Fenway Sports Group планирует создать холдинг с футбольными клубами на подобии City Football Group, в который входит Манчестер Сити, сообщает Liverpool Echo.

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Партнер и инвестор FSG, основатель компании RedBird Джерри Кардинейл уже является мажоритарным акционером французской Тулузы. Кроме этого он недавно приобрел небольшую долю в испанской Малаге. Также FSG рассматривает и немецкий рынок.

Отметим, что в холдинг City Football Group, которым владеет Манчестер Сити, входят 9 футбольных клубов по всему миру.

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