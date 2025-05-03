Новоиспеченные чемпионы Англии не собираются останавливаться на продлении соглашений с Салахом и ван Дейком, сообщает Sky Sports.

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Руководство Ливерпуля уже начало процесс переговоров о новом контракте с окружением Луиса Диаса, которого активно сватают в Барселону и клубы Саудовской Аравии. Действующий контракт 28-летнего колумбийца истекает летом 2027 года и мерсисайдцы планируют продлить соглашение с игроком.

Фланговый игрок в кампании 2024/25 расцвел под руководством Арне Слота и даже получил новую роль в команде, периодически выходя на острие атаки "красных".

Добавим, что в текущем сезоне в активе Диаса 16 голов и 8 ассистов в 47 матчах за Ливерпуль во всех турнирах.

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