Ливерпуль хочет продать Клавана

Защитник Ливерпуля Рагнар Клаван может покинуть мерсисайдцев уже этим летом.

Ливерпуль планирует сделать чистку своего состава. По информации goal.com, на трансфер будет выставлен эстонский защитник Рагнар Клаван.

Клопп: Мы хотим быть претендентами на титул

Футболист перешел в мерсисайдского клуба летом 2016 года, но в течение двух сезонов витупав в качестве запасного, попадая в стартовые 11 довольно редко.

Кстати, именно Клаван стал первым эстонцем, который сумел забить в матче АПЛ.