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Ливерпуль хочет продать Клавана

13 августа 23:43 17 Читати українською
Ливерпуль хочет продать Клавана
Рагнар Клаван (слева) / ФК Ливерпуль

Защитник Ливерпуля Рагнар Клаван может покинуть мерсисайдцев уже этим летом.

Ливерпуль планирует сделать чистку своего состава. По информации goal.com, на трансфер будет выставлен эстонский защитник Рагнар Клаван.

Клопп: Мы хотим быть претендентами на титул

Футболист перешел в мерсисайдского клуба летом 2016 года, но в течение двух сезонов витупав в качестве запасного, попадая в стартовые 11 довольно редко.

Кстати, именно Клаван стал первым эстонцем, который сумел забить в матче АПЛ.

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Рагнар Клаван Рагнар Клаван Ливерпуль Ливерпуль Трансферы Ливерпуля
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