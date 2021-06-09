Мерсисайдцы настроены попрощаться с игроками, у которых сомнительные перспективы в первой команде. Всего таких игроков аж 10, сообщает The Athletic.

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Ливерпуль готов продать Дивока Ориджи, Харри Уилсона, Джердана Шакири и Марко Груича. Последнего якобы хочет выкупить Порту, где он выступал на правах аренды. Кроме этого, Такуми Минамино может перебраться на постоянной основе в Саутгемптон.

Также Ливерпуль надеется продать голкипера Лориса Кариус, полузащитника Бенджамина Вудберна, нападающих Олувасеи Ожо, Тайво Авоньи и Лиама Миллера. Суммарно за всех этих футболистов мерсисайдцы надеются получить около 70 млн евро.

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