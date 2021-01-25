Перспективный нападающий Дерби Каунти Кайд Гордон попал на радары очередного британского гранда. Ранее на 16-летнего игрока претендовали Манчестер Юнайтед и Тоттенхэм, а теперь к борьбе за него присоединился еще и Ливерпуль, сообщает The Telegraph.

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По информации источника, именно мерсисайдцы являются фаворитом в гонке за право подписания Гордона. Команда Уэйна Руни не очень хочет расставаться со своей молодой звездой, но если уход Кайда окажется неизбежен, то "бараны" намерены выручить за него более 1 млн евро.

В текущем сезоне Гордон сыграл 5 матчей в АПЛ-U18 и забил 3 гола. Также в его активе один выход за основную команду Дерби Каунти в Чемпионшипе. Однако тогда Кайд провел на поле всего несколько минут, появившись на замену в конце встречи с Бирмингемом.

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