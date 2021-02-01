Ливерпуль активизировал переговоры по трансферу Кабака, но все зависит от того, сможет ли Шальке найти замену своему центрбеку.

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По информации SkySport, гельзенкирехнцы ведут переговоры о переходе Мустафи. Стоимость трансфера немецкого защитника оценивают в 2 млн евро, поскольку его контракт с Арсеналом завершается летом 2021 года.

Также переход Кабака к мерсисайдцам зависит от предложения, которое сделает Ливерпуль. Ожидается, что это будет аренда с правом выкупа.

К слову, турецкий защитник провел 14 матчей в составе Шальке в текущем сезоне, не отметившись результативными действиями. Мустафе же сыграл 9 матчей в составе Арсенала, также не записав в свой актив результативных действий.

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