Ливерпуль хочет перехватить Мбаппе – Клопп вмешался в переговоры

Ливерпуль взял пример с топ-клубов и также попытается переманить форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе попал на радары Ливерпуля, сообщает Le10sport.

Ливерпуль продаст двух атакующих игроков – потери хотят компенсировать Мертенсом

На трансфере лично настаивает наставник мерсисайдцев Юрген Клопп. По информации издания, немецкий специалист уже звонил отцу французского нападающего. В лагере действующего триумфатора ЛЧ видят Килиана как потенциальную замену Садьо Мане, который летом может сменить клуб.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 20 матчей, в которых отметился 18-ю голами и 6-ю ассистами.

"Найкращий гість після Марадони": як Юрген Клопп став тренером – сільські дівчата, шок чемпіона світу і український слід