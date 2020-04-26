toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

Ливерпуль хочет перехватить Мбаппе – Клопп вмешался в переговоры

09:45 49 Читати українською
Ливерпуль хочет перехватить Мбаппе – Клопп вмешался в переговоры
Килиан Мбаппе и Юрген Клопп / Фото AP

Ливерпуль взял пример с топ-клубов и также попытается переманить форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Килиан Мбаппе попал на радары Ливерпуля, сообщает Le10sport.

Ливерпуль продаст двух атакующих игроков – потери хотят компенсировать Мертенсом

На трансфере лично настаивает наставник мерсисайдцев Юрген Клопп. По информации издания, немецкий специалист уже звонил отцу французского нападающего. В лагере действующего триумфатора ЛЧ видят Килиана как потенциальную замену Садьо Мане, который летом может сменить клуб.

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе провел 20 матчей, в которых отметился 18-ю голами и 6-ю ассистами.

"Найкращий гість після Марадони": як Юрген Клопп став тренером – сільські дівчата, шок чемпіона світу і український слід

blog_ava
Триумф Вернидуба и беспомощность Милевского и Ко в видеообзоре матча Динамо Брест – Шахтер Солигорск
06:30
163
Теги
Трансферы Трансферы ПСЖ Садио Мане Садио Мане Ливерпуль Ливерпуль ПСЖ ПСЖ Англия Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Трансферы Ливерпуля
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
10
час
:
5
мин
Брест
21:00
Монпелье
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук