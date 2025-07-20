Ливерпуль проиграл битву с Реалом за Чуамени, Беллингема и Мбаппе, а также за Александера-Арнольда. Теперь “красные” хотят переманить из Мадрида Родриго, информирует AS. Сообщается, что предыдущий наставник команды Юрген Клопп в 2020 году хотел видеть Родриго в своем распоряжении, когда тот еще выступал за Сантос.

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Тогда трансфер игрока на Энфилд сорвался из-за низкой цены в 3 млн евро, которую "красные" предлагали Сантосу. Эту сделку заморозил экс-полузащитник Шахтера Элано, который входил в спортивный менеджмент Сантоса.

Однако с тех пор многое изменилось. В условиях ожесточенной конкуренции за место в атаке Реала имя бразильца все чаще всплывает в слухах о его возможном уходе. В связи с этим у бразильца есть предложения от нескольких клубов. Видеть Родриго в своем составе хотят клубы из Саудовской Аравии, Арсенал, а теперь к этому списку добавился еще и Ливерпуль.

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