Ливерпуль хочет отдать Ориджи в аренду Боруссии Д с правом выкупа

Бельгийский форвард Дивок Ориджи может пополнить ряды дортмундской Боруссии только в случае, если немецкий клуб будет иметь опцию выкупа.

Дортмундская Боруссия может арендовать форварда Ливерпуля Дивока Ориджи на сезон, сообщает The Telegraph. Правда, мерсисайдцы готовы отдать бельгийца только в том случае, если "шмели" его выкупят после завершения арендного соглашения.

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Ориджо перешел в Ливерпуль летом 2014 года, но определенный промежуток времени провел в аренде. Последним клубом нападающего был Вольфсбург, которому он помог остаться в Бундеслиге благодаря победе в матче плей-офф над Хольштайн.

Напомним, что уже в эту пятницу стартует новый сезон в Бундеслиге. Дортмунд в 1 туре сыграет против соперника Звезды в Лиге Европы РБ Лейпциг.

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