Новоиспеченные чемпионы Англии летом могут осуществить трансфер Виктора Осимхена, информирует talkSPORT.

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Ливерпуль готов потратить большие средства, чтобы закрепить свой нынешний успех в АПЛ. Осимхен, которого тренер сборной Нигерии Даниэль Огунмодеде назвал "лучшим нападающим мира", может стать главной трансферной целью "красных. Мерсисайдцы стремятся найти продуктивного нападающего, который бы создал новую связку с Мохамедом Салахом, чья результативность в этом сезоне составляет 33 мяча.

Осимхен сейчас играет в Галатасарае на правах аренды после того, как выиграл Скудетто с Наполи в сезоне 2022/23, где забил 26 голов в 32 матчах. В Турции он продолжает демонстрировать роскошную форму с 33 голами в 37 матчах этого сезона (один получило Динамо в ЛЕ).

По сообщениям, Ливерпуль планирует продать Дарвина Нуньеса, что может освободить место для нового форварда. Кроме того, уже объявлено об уходе Трента Александера-Арнольда, а второй вратарь Куивин Келлехер также должен покинуть клуб. Если Ливерпулю удастся осуществить трансфер Осимхена, он может стать важным шагом на пути к получению третьего титула за последние семь лет. Нигериец также находится в списке интересов Манчестер Юнайтед.

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