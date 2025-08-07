Брэдли Барколя находится на радаре у Ливерпуля. Как информирует инсайдер Саша Тавольери, "красные" уже готовятся к официальному предложению, которое превысит планку в 100 млн евро.

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Ливерпуль уже давно следит за Барколем. Мерсисайдский клуб намерен использовать эту "лояльность", чтобы убедить вингера переехать в Англию, информирует L'Equipe. Тем более Брэдли должен быть заинтересован в этом трансфере – он проиграл конкуренцию Усману Дембеле, Квитче Кварацхелии и Дезире Дуэ.

Два года назад ПСЖ приобрел Барколя у Лиона за 45 млн евро.

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