Ливерпуль готовит перевоплощение Энфилда перед рестартом АПЛ – мерсисайдцы имеют уникальное решение

Руководство Ливерпуля ищет варианты, как уменьшить эффект пустых трибун после возвращения чемпионата Англии.

Ливерпуль совместно со своими болельщиками готовит изменения на домашнем стадионе. "Красные" планируют украсить трибуны Энфилда, сообщает Liverpool Echo.

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По информации издания, английский клуб отказался от опыта Испании, Германии и Дании, где используют современные технологии для телекартинки, размещают картонные изображения фанов или устраивают конференцию в Zoom.

Ливерпуль хочет попросить фанатов предоставить в пользование их флаги и плакаты, которые закрепят на Энфилде. Таким образом, мерсисайдцы планируют отдать должное своим сторонникам, которые не смогут воочию увидеть первый в истории АПЛ триумф своей любимой команды, для которого команде Юргена Клоппа осталось одержать лишь две победы. Первый матч после перерыва Ливерпуль проведет 21 июня против Эвертона.

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