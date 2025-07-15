Ливерпуль вышел на контакт с Ньюкаслом относительно возможного трансфера нападающего сборной Швеции Александра Исака. Как сообщает The Athletic мерсисайдцы заявили о готовности обсуждать сделку на уровне 138 миллионов евро.

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Несмотря на интерес со стороны Ливерпуля, позиция Ньюкасла остается неизменной – Исак не продается. 25-летний форвард имеет действующий контракт до 2028 года. После выхода в Лигу чемпионов "сороки" рассчитывают строить атаку именно вокруг шведа.

Впрочем, как отмечает источник, ситуация не так однозначна. Ньюкасл долго настаивал, что Исак не продается ни за какие деньги, но всегда было ощущение, что это зависит от позиции самого Исака. Клуб не ожидал, что он будет настаивать на уходе, однако если его заинтересует перспектива выступлений на Энфилде, это может изменить ситуацию после официального запроса.

Инсайдер Фабрицио Романо также добавляет детали относительно текущей ситуации - если Ливерпуль потерпит неудачу в трансфере Исака, "красные" готовятся переключиться на Уго Экитике из Айнтрахта.



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