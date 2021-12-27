На радары "красных" попал 19-летний нападающий Арсенала Фоларин Балогун, сообщает The Athletic.

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Лондонцы не могут договориться с талантом относительно нового контракта и летом рискуют потерять его бесплатно. На Балогуна претендовали немецкие клубы, но Ливерпуль планирует составить им конкуренцию. Форвард может договариваться с потенциальным работодателем уже в январе.

Добавим, что Балогун не провёл ни одного матча в текущем сезоне АПЛ, однако неплохо проявил себя в Лиге Европы – 4 поединка, 2 гола и ассист.

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