Вингер Манчестер Сити Рахим Стерлинг может сменить клубную прописку уже в следующем году.

Мерсисайдцы готовы воспользоваться тем, что Стерлинг получает мало игрового времени в составе Манчестер Сити, и оформить возвращение Рахима в следующем году, сообщает Fichajes.

Манчестер Сити сообщил Барселоне цену на Стерлинга

Англичанин уже заявлял о намерении сменить клуб, если он не будет попадать в планы Хосепа Гвардиолы. Контракт Стерлинга с Ман Сити рассчитан до лета 2023 года. Ливерпуль же ищет усиления на фланги атаки уже на январь, поскольку Салах и Мане отправятся на Кубок африканских наций. Также на англичанина претендует Барселона.

Отметим, что Рахим сыграл в 12 матчах за "горожан" в текущем сезоне во всех соревнованиях, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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