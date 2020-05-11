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Ливерпуль готов пожертвовать своим игроком ради мадридской звезды

00:41 39 Читати українською
Ливерпуль готов пожертвовать своим игроком ради мадридской звезды
Томас Партей / Фото ФК Атлетико

Ливерпуль нацелен на подписание хавбека Атлетико.

Томас Партей является одной из главных трансферных целей Ливерпуля, сообщает The Sun.

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Мерсисайдцы не намерены платить более 50 млн евро за ганца, поэтому они хотят предложить Атлетико своего полузащитника Алекса Окслейд-Чемберлена.

В нынешнем сезоне Партей провел 24 матча, в которых отметился двумя голами.

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Томас Партей Томас Партей Атлетико Атлетико Англия Трансферы Трансферы Ливерпуля Трансферы Чемпионата Англии Алекс Окслейд-Чемберлен Алекс Окслейд-Чемберлен
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