Сенегальский нападающий Садио Мане может покинуть команду. Ливерпуль не будет препятствовать трансферу игрока в другой клуб, сообщает Fichajes.

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По информации источника, "красные" уже подыскали преемника для одного из своих лидеров. Отмечается, что деньги, полученные с продажи Мане, будут инвестированы в приобретение французского нападающего Барселоны Усмана Дембеле.

Напомним, Мане перебрался в Ливерпуль летом 2016-го из Саутгемптона за более чем 40 млн евро. В нынешнем сезоне 29-летний сенегалец провел за Ливерпуль 41 матч во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.

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