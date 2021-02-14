Бремер может продолжить карьеру в Англии уже по завершении текущего сезона. На защитника охотится Ливерпуль, сообщает Mirror. 23-летний бразилец является основной трансферной целью на лето.

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Интересно, что в зимнее трансферное окно мерсисайдцы усилились двумя защитниками (Озаном Кабаком и Беном Дэвисом) на фоне кадровых потерь. Несмотря на это, Юрген Клопп считает Бремера прекрасным дополнением для Вирджила ван Дейка, когда тот восстановится от травмы.

Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 6 млн евро, но "быки" хотят почти вдвое больше. К слову, в текущем сезоне Бремер является одним из лидеров Торино. В его активе 20 матчей во всех турнирах и даже 3 гола.

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