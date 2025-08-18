"Красные" готовы ускорить уход Цимикаса и могут рассмотреть и предложения аренды, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Греческий защитник готовится к уходу из-за ухудшения своих позиций – он теперь уже третий в перечне левых оборонцев после прихода Милоша Керкеза (Энди Робертсон также рассматривается как основной).

Напомним, Ливерпуль приобрел Цимикаса из Олимпиакоса за 13 миллионов евро еще в 2020 году. В общем, грек отыграл за мерсисайдцев 115 матчей, в которых отметился 18 ассистами.

