Ливерпуль готов избавиться от провального новичка – 5 минут в АПЛ стоили 13 млн евро
11:25 - Читати українською
Защитник Костас Цимикас может покинуть Энфилд в поисках лучшей судьбы.
Ливерпуль рассмотрит варианты для аренды 25-летнего грека, сообщает Fotomac.
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Прошлым летом "красные" заплатили Олимпиакосу 13 млн евро, надеясь найти достойного конкурента для Робертсона. Впрочем, Цимикас не оправдал ожиданий. Левый латераль в основном играл в проходных матчах ЛЧ и Кубка лиги, а в рамках АПЛ получил от Клоппа жалкие 5 минут.
Главным претендентом на Цимикаса является Фенербахче, который начал переговоры по годовой аренде защитника.
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