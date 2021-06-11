Защитник Костас Цимикас может покинуть Энфилд в поисках лучшей судьбы.

Ливерпуль рассмотрит варианты для аренды 25-летнего грека, сообщает Fotomac.

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Прошлым летом "красные" заплатили Олимпиакосу 13 млн евро, надеясь найти достойного конкурента для Робертсона. Впрочем, Цимикас не оправдал ожиданий. Левый латераль в основном играл в проходных матчах ЛЧ и Кубка лиги, а в рамках АПЛ получил от Клоппа жалкие 5 минут.

Главным претендентом на Цимикаса является Фенербахче, который начал переговоры по годовой аренде защитника.

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