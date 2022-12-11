Контрольный матч. Dubai Super Cup-2022

Ливерпуль – Лион – 1:3, пен. 3:5

Голы: Ф. Карвалью, 1 – Ляказетт, 41, 83, Баркола, 65

Нереализованный пенальти: Салах, 14

Не успели команды начать поединок, как Ливерпуль повел в счете. Фирмино перехватил неудачную передачу защитника соперника и отдал на врывавшегося в штрафную Салаха. Еще один защитник вроде бы помешал египтянину, но получился удобный пас на Карвалью, забившего уже на 40 секунде.

Очень быстро мерсисайдцы могли удвоить преимущество – за фол в штрафной Лиона арбитр назначил пенальти. Впрочем, Салах пробил бездарно по центру – Антони Лопеш отбил ногой мяч.

Перед перерывом Лион сравнял счет: после заброса мяча на Ляказетта голкипер Ливерпуля вместе с Робертсоном проскочили мимо сферы, а форвард без проблем забил в почти пустые ворота. После перерыва Баркола вывел французов вперед после шикарного ассиста Шерки, а Ляказетт на 83 минуте поставил точку во встрече, мощно пробив в девятку ворот.

Согласно регламенту турнира, после каждого поединка команды должны сыграть серию пенальти. Лион оказался сильнее и здесь – французы ни разу не промахнулись, тогда как игроки Ливерпуля не реализовали сразу два одиннадцатиметровых. Таким образом, Лион набрал 3 очка за победу в основное время и еще 2 пункта за победу в послематчевой лотерее.

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