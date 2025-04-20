Лестеру оставалось сыграть в АПЛ какие-то шесть туров, причем уже в текущем "лисы" могли оформить официальный вылет. Домашних поединков до конца сезона – только три, включая сегодняшний. Конечно же, при таких условиях болельщики хотели увидеть какую-то красивую победу.

Вот только подопечные Рууда Ван Нистелроя не могли сделать этого аж десять матчей подряд, а тут в гости приехал Ливерпуль. Чуда не произошло – мерсисайдцы провели 28 ударов и 48 касаний в штрафной Лестера, наиграв на 2,6 ожидаемых голов. Новый чемпион должен был забивать уже на 3-й минуте, когда Салаха вывели на ударную позицию, однако Мо близкого расстояния попал в штангу.

Хозяева ответили всего четырьмя выстрелами, хотя Ндиди на 10-й минуте тоже попал в штангу. В целом же "лисы" выглядели обреченными – вот только вся эта ситуация не находила подтверждения на табло. Лестер в течение 75-й минуты держал нулевую ничью. Настоящим героем стал голкипер Хермансен, который выполнил аж девять сейвов.

На 67-й минуте подопечные Рууда Ван Нистелроя даже гол забили, однако его отменили из-за очевидного нападения на Алиссона. В воздухе запахло сенсацией – впрочем, на 76-й минуте воздух стал чище. Ливерпуль наконец-то забил. Гол выглядел как символическое описание всего матча.

После подачи с углового у ворот "лис" началась суматоха, которая завершилась ударом Салаха метров с пяти. Стойка спасла Лестер – а при добивании Жоты за хозяев вступилась перекладина! Мяч отскочил на Александера-Арнольда (его выпустили за четыре минуты до гола), а тот мощно пробил из пределов штрафной площадки. Этот выстрел уже достиг цели. 0:1!

Больше команды не забивали. Ливерпуль отпраздновал минимальную победу, а Лестер продлил общую безвыигрышную серию до одиннадцати матчей (десять в АПЛ). Кроме того, "лисы" установили рекорд – они проиграли в десяти домашках подряд, не забив ни одного гола. Такого в английской элите еще не было.

Что наиболее важно, подопечные Рууда Ван Нистелроя за пять туров до конца сезона остались в 18 очках от спасительной семнадцатой позиции. Лестер официально вылетел в Чемпионшип.