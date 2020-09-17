Ливерпуль согласился подписать Тьягу Алькантару, сообщает The Athletic со ссылкой на собственные источники. Такой трансфер обойдется "мерсисайдцам" в 30 млн евро.

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Другие детали пока неизвестны. Переговоры активизировались после того, как Бавария дала понять, что соглашение о переходе должно быть подписано до начала нового сезона Бундеслиги – Бавария стартует в чемпионате Германии уже завтра, 18 сентября, матчем с Шальке.

К слову, в трансфере испанца заинтересован лично Юрген Клопп, о чем он не раз открыть заявлял. Ранее также сообщалось, что Алькантарой интересуется Манчестер Юнайтед.

Отметим, что за Баварию Тьягу выступает с 2013 года. В прошлом сезоне Бундеслиги 29-летний испанец провел 24 матча, в которых отметился тремя голами. Также Алькантара выиграл Лигу чемпионов вместе с мюнхенцами.

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