Ливерпуль договорился о продлении контракта с Хендерсоном, – журналист
11:30 - Читати українською
Капитан Ливерпуля Джордан Хендерсон решил продолжить свои выступления на Энфилде.
"Красные" достигли принципиальной договоренности с Хендерсоном относительно нового контракта, сообщает журналист Дэвид Орнштайн в своем твиттере.
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Новое соглашение рассчитано на 3 года с опцией продления еще на один. Это будет зависеть от количества сыгранных поединков. Контракт будет подписан с улучшением финансовых условий для Хендерсона.
К слову, Хендерсон провел 28 матчей в составе Ливерпуля в прошлом сезоне, записав в свой актив гол и результативную передачу.
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