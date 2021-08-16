"Красные" достигли принципиальной договоренности с Хендерсоном относительно нового контракта, сообщает журналист Дэвид Орнштайн в своем твиттере.

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Новое соглашение рассчитано на 3 года с опцией продления еще на один. Это будет зависеть от количества сыгранных поединков. Контракт будет подписан с улучшением финансовых условий для Хендерсона.

К слову, Хендерсон провел 28 матчей в составе Ливерпуля в прошлом сезоне, записав в свой актив гол и результативную передачу.

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