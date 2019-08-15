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Ливерпуль догнал Реал по количеству побед в Суперкубке УЕФА

09:29 56 Читати українською
Ливерпуль догнал Реал по количеству побед в Суперкубке УЕФА
Ливерпуль – обладатель Суберкубка УЕФА / твиттер ФК Ливерпуль

Ливерпуль в четвертый раз стал обладателем Суперкубка УЕФА, победив Челси в серии пенальти.

Суперкубок УЕФА
Ливерпуль
2
2 : 2
2
Челси
22:00 14:08:2019
осн. час ( 1 : 1 )
пен. ( 5 : 4 )
завершено
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
 
Оливье Жиру 36’
Жоржиньо 100’
36’ Оливье Жиру
48’ Садио Мане
95’ Садио Мане
100’ Жоржиньо

Благодаря победе над Челси в Суперкубке УЕФА, Ливерпуль уже в четвертый раз стал обладателем трофея и сравнялся по этому показателю с мадридским Реалом, информирует Gracenote.

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Отмечается, что этот трофей выигрывали больше всего 2 команды – Милан и Барселона, в активе обоих клубов по 5 побед в Суперкубке УЕФА.

Напомним, Ливерпуль одолел Челси в серии пенальти (5:4) после напряженной ничьей в основное и дополнительное время (2:2).

Ливерпуль стал обладателем Суперкубка УЕФА в сумасшедшем матче, переиграв Челси в серии пенальти

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Теги
Ливерпуль Ливерпуль Суперкубок УЕФА Ливерпуль - Челси Милан Милан Барселона Барселона Реал Мадрид Реал Мадрид
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