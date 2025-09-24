Ливерпулю пришлось воспользоваться нововведением в правилах из-за травмы одного из игроков.

Ливерпуль потерял центрального защитника Джованни Леони на несколько месяцев из-за травмы крестообразной связки.

Новичок Ливерпуля порвал "кресты" в первом же матче – Михавка могли купить вместо него

Как информирует Фабрицио Романо, мерсисайдцы решили его заменить в заявке Лиги чемпионов, как это сделал Ноттингем Форест, который добавил Александра Зинченко вместо травмированного игрока. Леони заменит в списке чемпион Европы в составе сборной Италии Федерико Кьеза.

К слову, что УЕФА добавил новое правило в регламент, согласно которому можно заменить травмированного игрока другим. Клубы могут пользоваться нововведением в течение общего этапа до шестого тура включительно.

Стоит заметить, что Кьеза присоединился к Ливерпулю летом 2024 года. В общем итальянский вингер сыграл за мерсисайдцев в 19 матчах, в которых забил три гола и отдал четыре результативные передачи.

