Матч Ливерпуль – Челси состоится сегодня, 31 января, на "Энфилде". Стартовый свисток главного арбитра Пола Терни раздастся в 22:15 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на Setanta Sports.

Ливерпуль составил список потенциальных тренеров взамен Клоппу – экс-тренер Коноплянки знал о решении Юргена заранее

Новость об уходе Юргена Клоппа из Ливерпуля после завершения сезона шокировала футбольное сообщество. Девять лет с одним клубом в настоящее время – это не просто эпоха, а целая эра. Никто даже подумать не мог (или не хотел думать), что это сотрудничество когда-нибудь завершится.

Теперь даже фаны конкурентов пишут в комментариях, что они не расстроились бы чемпионству мерсисайдцев, ведь хочется красивого завершения истории. Впрочем, Ливерпуль и без поддержки чужих болельщиков смог набрать "золотой" ход – команда вырвалась на первое место, сохраняя отрыв в два очка от Арсенала и в 5 очков от Сити. Что наиболее важно, "красные" демонстрируют один из самых мощных футболов в эру Клоппа.

Беспроигрышная серия Ливерпуля во всех турнирах насчитывает 10 матчей (6 побед). На этом отрезке коллектив расписал ничьи с МЮ и Арсеналом, выбил "канониров" из Кубка Англии, вышел в финал Кубка лиги и одолел Ньюкасл. Средняя результативность – 2,6 голов за игру. В нынешней версии мерсисайдцев даже Нуньес превратился из посмешища в первого форварда топ-5 лиг, которому удалось оформить 10+10.

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Подопечные Юргена Клоппа сейчас являются одной из сильнейших контратакующих команд Англии, но препятствием на пути к чемпионству может стать нестабильность. Ливерпуль часто проваливается на отдельных игровых отрезках. Показательным был матч с Арсеналом: очень тяжёлый старт, затем размен контратаками, адское давление на старте второго тайма – и вылет давления в трубу в последней 20-минутке.

Отчасти нестабильность объясняется кадровыми проблемами. Иногда не работают и особые замыслы Юргена Клоппа, хотя в целом его гейм-менеджмент прекрасен. Словом, с этим Ливерпулем можно играть (пусть и со страданиями) – доказано Фулхэмом (2:1 и 1:1 в полуфиналах Кубка лиги).

Челси о чемпионстве пока думать не может. Зона ЛЧ в нынешних условиях тоже выглядит нереально – до неё лондонцам не хватает 12 очков, и даже в топ-5 попасть будет тяжело (отставание составляет 9 очков). Здесь хоть бы за какие-то еврокубки зацепиться, но пока подопечные Маурисио Почеттино держатся на десятой позиции. Каждая новая осечка уменьшает шансы "пенсионеров" на спасение сезона.

Хотя в последнее время Челси набрал победное шествие. В чемпионате команда выиграла три матча подряд, а из 10 предыдущих поединков во всех турнирах торжествовали семь раз (один раз лишь по серии пенальти). Впрочем, здесь нужно делать скидку на уровень соперников – сильнейшими были обескровленный Ньюкасл и нестабильная Астон Вилла, а с тем же Лутоном устроили перестрелку 2:3. Мидлсбро в Кубке вообще уступили (чтобы потом разгромить со счетом 6:1).

Вообще, когда приходит время говорить о Челси, то постоянно приходится указывать на нюансы. Как положительные, так и отрицательные. Лондонцы демонстрируют неплохие результаты, но есть проблемы с командным взаимодействием – но они не так ужасны, как кажется. Вечные "но, но, но" – и никакой конкретики. В этом кроется и сила, и слабость нынешних "пенсионеров".

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Хочется надеяться, что Мудрик получит достаточно минут. Первый полноценный сезон в Лондоне даётся Михаилу тяжело – несмотря на ряд важных голов и статус, общие показатели невесёлые. Пока что украинец выпал в ротацию, не наиграв даже 75 минут с Мидлсбро, вообще не сыграв с Фулхэмом и получив 16 минут в поединке с Астон Виллой (отдал всего 2 передачи).

Будем надеяться, что это только временный спад. Тем более что Челси сейчас необходимо дозировать нагрузку, ведь проблемы с составом просто колоссальные.

Кадровая ситуация

В Ливерпуле восстановились Робертсон и Тьяго Алькантара. Энди даже успел сыграть полчаса в кубковой встрече против Фулхэма, однако полные матчи он еще не потянет – в основе ожидается Гомес. Салах остаётся в лазарете и не будет готов ни к следующей игре, ни после следующей, ни после неё.

Кроме того, травмы залечивают Матип и Цимикас, а Эндо продолжает выступление за сборную Японии на Азиатских играх.

У Челси кадровые трудности гораздо серьёзнее. Давно лечатся Джеймс, Кукурелья, Фофана, Лавия, Угочукву и голкипер Санчес – о некоторых уже успели и забыть. Колвилл получил повреждение в поединке с Астон Виллой и пролетел мимо заявки. В лазарете остаётся и Чалоба, однако он близок к возвращению.

Под вопросом остаётся участие Нкунку, Гюсто и Джексон. Они приедут в Ливерпуль – дальше всё покажут предматчевые тренировки.

Ориентировочные составы на матч Ливерпуль – Челси

Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд, Ван Дейк, Конате, Гомес – Собослай, Мак Аллистер, Джонс – Жота, Нуньес, Диас

Челси: Петрович – Гилкрист, Дисаси, Тьягу Силва, Чилвелл – Кайседо, Энцо Фернандес – Мадуэке, Галлахер, Стерлинг – Палмер

Прогноз букмекеров

Надежный букмекер FAVBET считает Ливерпуль безусловным фаворитом матча АПЛ. На победу подопечных Юргена Клоппа дают 1:63, а на триумф Челси – 5:60. Ничья была оценена коэффициентом 4.80.

Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 3.0 оценивается коэффициентом 1.69, аналогичный тотал меньше – 2.23. Гол Дарвина Нуньеса умножит вашу ставку на 2.10, а Михаила Мудрика – на 5.50.

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