Ливерпуль будет вынужден провести два матча двумя разными составами за сутки – игру Кубка лиги не перенесут

Безумный календарь Ливерпуля остался без изменений, несмотря на пересечение матчей клубного чемпионата мира и Кубка английской лиги.

Мерсисайдцы на своем официальном сайте сообщили, что клубу и Английской футбольной лиге (EFA) не удалось найти альтернативный вариант графика.

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Ливерпулю предстоит сыграть матч внутреннего турнира против Астон Виллы 17 декабря, а уже 18-го "красные" проведут полуфинальный поединок в рамках клубного чемпионата мира. Таким образом, Юрген Клопп будет вынужден разделить свой состав на две части, которые смогут представить клуб в обоих соревнованиях.

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Ливерпуль в последний раз имел такой плотный график только в декабре 1986-го года, добавляет Opta. Тогда мерсисайдцы во главе с Кенни Далглишем проиграли Манчестер Юнайтед в матче чемпионата Англии (0:1), а на следующий день победили Шеффилд Уэнсдей (1:0).