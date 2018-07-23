Ливерпуль близок к подписанию Виды

Защитник сборной Хорватии и Бешикташа Домагой Вида может перебраться в чемпионат Англии в ближайшее время.

Руководство Ливерпуля заинтересовано в подписании экс-защитника Динамо Домагоя Виды, сообщает Sky Sports.

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По информации издания, в ближайшее время представители "мерсисайдцев" отправятся в Турцию, где должны провести финальную стадию переговоров и оформить трансфер Виды.

Турецкий клуб намерен получить 25 млн евро за хорвата.

Напомним, 29-летний защитник сборной Хорватии Домагой Вида, в конце декабря прошлого года перешел из киевского Динамо в Бешикташ.

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