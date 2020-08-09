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Ливерпуль близок к подписанию игрока Олимпиакоса

21:01 - Читати українською
Ливерпуль близок к подписанию игрока Олимпиакоса
Константинос Цимикас / Фото ФК Олимпиакос

Мерсисайдский клуб решил найти усиление защитной линии в чемпионате Греции.

Защитник Олимпиакоса Константинос Цимикас имеет хороший шанс перебраться в лагерь действующего чемпиона Англии, сообщает Goal.

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Соглашение между Ливерпулем и греческим клубом находится на завершающей стадии. За 24-летнего грека мерсисайдцы заплатят около 13 млн евро. Действующий контракт Константиноса с Олмипиакосом рассчитан до лета 2022-го.

В прошлом сезоне чемпионата Греции Цимикас провел 27 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

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