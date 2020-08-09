Ливерпуль близок к подписанию игрока Олимпиакоса

Защитник Олимпиакоса Константинос Цимикас имеет хороший шанс перебраться в лагерь действующего чемпиона Англии, сообщает Goal.

Ливерпуль собрался перехватить трансферную цель Тоттенхэма, – СМИ

Соглашение между Ливерпулем и греческим клубом находится на завершающей стадии. За 24-летнего грека мерсисайдцы заплатят около 13 млн евро. Действующий контракт Константиноса с Олмипиакосом рассчитан до лета 2022-го.

В прошлом сезоне чемпионата Греции Цимикас провел 27 матчей, в которых отметился двумя ассистами.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном