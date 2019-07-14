Ливерпуль благодаря дублю Милнера переиграл в спарринге Брэдфорд

Ливерпуль продолжает подготовку к сезону 2019/20. На этот раз подопечные Юргена Клоппа переиграли в контрольном матче Брэдфорд Сити.

Товарищеские матчи

Брэдфорд – Ливерпуль – 1:3

Голы: Дойл, 81 – Милнер, 13, 15 (пен.), Брюстер, 41

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Ливерпуль в рамках подготовки к новому сезону встретился с представителем Лиги 2 (4 дивизион) Брэдфорд Сити. Уже через 15 минут после стартового свистка мерсисайдцы повели в 2 мяча благодаря дублю ветерана Джеймса Милнера. Перед перерывом молодой талант "красных" Райан Брюстер вколотил 3 гол в ворота "желто-красных".

Брэдфорд за весь матч нанес только 2 удара по воротам победителя Лиги чемпионов, но один из них оказался результативным. Отличился Юэн Дойл. В итоге, Ливерпуль победил со счетом 3:1.