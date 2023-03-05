"Наш с Роберто план на ближайшие недели – показать тренеру и Ливерпулю лучшую версию Фирмино, чтобы достойно попрощаться. Он хочет это сделать именно так.

Роберто пока вообще не знает, что все это означает для его ближайшего будущего. В переговорах с Ливерпулем он постоянно говорил: "Я не хочу общаться с другими клубами. В этом нет необходимости". Он сказал, что принял это решение вместе с клубом. Я впервые в жизни с таким столкнулся – игрок, который скоро станет свободным агентом, говорит, что общаться с другими клубами не нужно! Следовательно, его решение не мотивировано желанием уйти в другую команду или получить больший контракт. Это совсем необычно.

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Клуб дал ему время, давления не было. Роберто никогда не сравнивал предложения и не просил меня вести переговоры с другими клубами. Для нас это было бы легко, но его намерения были другими. Ему хочется найти новый путь. Это совсем не похоже на наш привычный бизнес, поверьте мне!

Это не самое простое решение для парня. Он потратил долгое время, чтобы принять его вместе с семьей. Это решение пришло с любовью. Роберто – мирный человек, и он сказал: "Я провел там правильное время, а теперь пора уходить. Ливерпуль – это лучший и самый успешный период моей жизни, который я провел с тренером и партнерами. Это было невероятное приключение", – заявил Виттманн в комментарии Football Insider.

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