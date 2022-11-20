Юрген Клопп готовится почистить состав Ливерпуля от игроков, которые приносят слишком мало пользы.

Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен летом должен покинуть Энфилд на правах свободного агента, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Контракт 29-летнего хавбека подходит к концу, а клуб пока не дает даже намека на продолжение. 5 лет назад Ливерпул отдал Арсеналу за игрока солидные 33 млн фунтов, однако он не оправдал надежд из-за постоянных травм. Ситуация не изменилась и в нынешнем сезоне – всего 120 минут на поле и без единого результативного действия.

Похожая проблема с контрактом и травмами у Наби Кейта, поэтому позиция центрхава будет приоритетной для Ливерпуля на летнее окно. Главной целью "красных" считается Джуд Беллингем из Боруссии Д.

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