Ливерпуль – Бавария: стартовые составы на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Ливерпуль принимает Баварию в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19. Составы и ссылка на онлайн-трансляцию матча ЛЧ – в этой новости на "Футбол 24".

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА Ливерпуль – Бавария начнётся в 22:00 по киевскому времени. Телетрансляция доступна на телеканале "Футбол 1", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Ливерпуль – Бавария прогноз на матч Лиги чемпионов

Стартовые составы:

Ливерпуль: Алиссон – Александр-Арнольд, Матип, Вейналдум, Робертсон – Хендерсон, Фабинью, Кейта – Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Миньйоле, Милнер, Старридж, Морено, Лаллана, Шакири, Ориджи

Бавария: Нойер – Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба – Хамес, Мартинес, Тьяго – Гнабри, Левандовски, Коман

Запасные: Ульрайх, Рибери, Рафинья, Дэвис, Май, Санчес, Шабани

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