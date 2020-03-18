Ливерпуль, Барселона и другие лидеры европейских лиг не получат досрочных титулов – официальная позиция УЕФА

Президент УЕФА Александр Чеферин прокомментировал информацию о передаче чемпионских титулов тем клубам, которые возглавляли свою лигу перед паузой.

"Я снова увидел и услышал некоторые фальшивые новости о том, что УЕФА посоветует лигам закончить чемпионат сейчас и решит, что победителями являются те, кто сейчас первый.

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Могу сказать, что это неправда. Наша цель – закончить лиги и мы не рекомендовали ничего подобного одной ассоциации или лиге", – цитирует Чеферина Mirror.

Напомним, пандемия коронавируса оставила Европу без футбола – практически все национальные чемпионаты приостановлены, а 17 марта УЕФА перенес Евро-2020 на следующий год.

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