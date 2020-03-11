Ливерпуль – Атлетико: стартовые составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Ливерпуль в рамках ответного матча 1/8 финала ЛЧ принимает Атлетико. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов Ливерпуль – Атлетико начнётся в 22:00 по киевскому времени. Первый матч завершился минимальной победой мадридцев. Телетрансляция пройдёт на канале "Футбол 2", текстовую онлайн-трансляцию проведёт "Футбол 24".

Ливерпуль – Атлетико: анонс ответного матча 1/8 Лиги чемпионов

Стартовые составы

Ливерпуль: Адриан – Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Хендерсон, Вейналдум, Окслейд-Чемберлейн – Салах, Фирмино, Мане

Запасные: Лонерган, Фабинью, Милнер, Минамино, Лаллана, Ориджи, Матип

Атлетико: Облак – Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди – Коке, Сауль, Партей Корреа – Коста, Фелиш

Запасные: Адан, Хименес, Мората, Лемар, Льоренте, Карраско, Врсалько

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