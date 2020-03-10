Ливерпуль – Атлетико прогноз на матч плей-офф Лиги чемпионов

Действующий обладатель трофея попытается взять реванш у Атлетико в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2019/20. Какой прогноз на игру Ливерпуль – Атлетико, подскажет "Футбол 24".

Матч Ливерпуль – Атлетико состоится 11 марта в Ливерпуле на стадионе Анфилд. Начало игры в 22:00. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

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Ливерпуль – Атлетико, прогноз букмекеров на игру Лиги чемпионов:

Авторитетная контора Bwin явным фаворитом ответного матча видит Ливерпуль – на "скаузеров" предлагают поставить за 1.57. Победа Атлетико оценивается большим коэффициентом – 6.5, а на ничью дают 3.9.

Специалисты William Hill верят в "матрасников" даже меньше. На выигрыш испанских гостей выставили коэффициент 7. В то же время победа Ливерпуля оценивается в 1.55, а на ничью можно сделать ставку за 3.9.

В первом матче подопечные Диего Симеоне образцово сдержали лучшую команду мира, одержав минимальную домашнюю победу. Поэтому у Атлетико больше шансов на итоговый успех в дуэли. Выход мадридцев в четвертьфинал оценен коэффициентом 1.83, а на проход Ливерпуля дают 1.95.

Поединок на Анфилде снова ожидается не слишком результативным. На стандартный тотал больше (2,5) предлагают солидный коэффициент 2, а на соответствующий тотал меньше можно поставить за 1.73.

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