Ливерпуль – Атлетико: анонс ответного матча 1/8 Лиги чемпионов

Ливерпуль в рамках ответного матча 1/8 финала ЛЧ принимает Атлетико. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Последний месяц для Ливерпуля выдался настолько тяжёлым, что болельщики начали говорить о кризисе в игре "красных". Началом февральского кошмара стало даже не поражение Атлетико, а игра против Норвича – последней команде АПЛ удалось забить единственный гол аж на 78-й минуте. Затем случилось фиаско в Мадриде, супернервный поединок с Вест Хэмом (3:2), разгром от Уотфорда (0:3), проигрыш полурезервом Челси (0:2) и очень натужная победа над Борнмутом, где мерсисайдцы неоднократно выносили мяч с линии собственных ворот. К этому добавились травмы Хендерсона и Алиссона. Важность последнего показал кубковый матч в Лондоне, где Адриан совершил ужасный фейл.

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Такой спад был ожидаемым, ведь в декабре-январе Ливерпуль иногда проводил по два матча в один день. У всех английских лидеров зимой наступает кризис, но у подопечных Клоппа он сместился на февраль-март. Впрочем, есть и другая причина проблем "красных" – их систему игры научились контролировать. Впервые это продемонстрировал Вулверхэмптон в очень тяжёлом матче на Энфилде в январе, когда Эшпириту Санту выставил средний блок в пять футболистов и приказал направлять атаки соперника на фланги. Прессинг включался только при передачах в центр, в то время как позади действовала пятёрка защитников. Уотфорд оборонялся даже шестью, не давая вариантов для передач, в результате чего Ливерпуль сделал всего 0,2 хG.

Атлетико в первом поединке действовал в похожем стиле, хотя оборонялся ниже и больше сосредотачивался на контроле флангов через создание постоянного большинства в зонах. Кроме того, команда Симеоне всегда оставляла свободным Гомеса, ведь тот плохо начинает атаки, но давила на ван Дейка. В атаке была надежда на максимальную вертикализацию игры – это вылилось в ряд контратак, одна из которых привела к угловому и голу уже на 4-й минуте встречи. В целом, в Мадриде англичанам ничего не дали создать.

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Готов ли Атлетико повторить свой успех? Трудно сказать. С середины января "матрасники" не вылезают из кризиса, в котором победа над Ливерпулем стала единственным лучиком надежды. За десять последних матчей подопечные Диего Симеоне потерпели три поражения (Эйбар, Леонеса, Реал) и четыре раза сыграли вничью (Леганес, Валенсия, Эспаньол, Севилья) – причем две из трёх побед мадридцев были минимальными.

У команды большие проблемы с позиционным наступлением, а перформанс в поединке с Ливерпулем парируется фиаско в дерби против того же Реала – после первого тайма, где Атлетико держал центр схемой 4-4-2 с эпизодическим переходом на 4-5-1, Зидан выпустил чистых вингеров и Вальверде, а Модрича приблизил к левому флангу. "Матрасники" начали разрываться между задачами, Врсалько и Лоди допускали ошибки, а после потери Мораты атака выключилась. Всё это важно для Ливерпуля, у которого сильные фланги, хотя с перекусом центра всё равно есть проблемы – Хендерсон своими рывками умеет ломать структуру соперника, но сейчас его участие под вопросом. Словом, ответный матч будет очень интересным.

Статистика противостояния и интересные факты

1. Команды пять раз встречались в официальных матчах. Общая статистика противостояния – одна победа Ливерпуля, три ничьи и одна победа Атлетико.

2. Общий счёт противостояния в официальных встречах – 4:5 в пользу Атлетико.

3. За всю историю противостояния команды ни разу не забили в ворота друг друга больше одного гола в основное время. Даже в товарищеском поединке Кубка Ауди 2017 года Атлетико и Ливерпуль расписали ничью 1:1 (в серии пенальти победили мадридцы).

4. Только один раз за всю историю противостояния команды сводили поединок до овертаймам – в полуфинале Лиги Европы 2009/10. Тогда Атлетико одержал минимальную победу дома, пропустил один гол в основное время на Энфилде, а в дополнительное время случился размен голами. "Матрасники" по сумме двух матчей прошли в финал, где обыграли Фулхэм.

5. Ливерпуль выиграл 11 двухматчевых еврокубковых противостояний подряд (включая квалификации). Последнее поражение в плей-офф произошло в 1/16 финала Лиги Европы 2014/15, когда "красные" в серии пенальти уступили Бешикташу.

6. В плей-офф ЛЧ Ливерпуль играл против испанских клубов четыре раза и всегда пробивался дальше, но при этом в 18 домашних матчах против испанцев "красные" добыли только шесть побед.

7. В 13 гостевых матчах с английскими клубами Атлетико одержал две победы, расписал семь ничьих и потерпел четыре поражения.

8. Атлетико 38 раз начинал двухматчевые еврокубковые противостояния с домашних побед и в 30 случаях пробивался дальше. Статистика "Атлетико" после домашних побед 1:0 в первом матче – восемь побед и три поражения.

Кадровая ситуация

У Ливерпуля серьёзные проблемы с составом. Главной выступает травма Алиссона, который начнёт работу с командой только на следующей неделе. Также мерсисайдцам не поможет Шакири, выступавший одним из вариантов для замен. Кроме того, под вопросом остаётся участие Робертсона и Хендерсона – по словам Клоппа, первого просто решили поберечь с Борнмутом, а вот Джордан завершил последнюю тренировку с некоторым дискомфортом. С учётом четырёх пропущенных матчей появление Хендо на поле кажется маловероятным.

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Ливерпуль – Атлетико: мадридцы будут защищать преимущество в своём лучшем составе

Атлетико подошел к поединку в максимально боевом составе. Вопросы возникают только по форме Мораты и Лемара – оба имели некоторые проблемы с мышцами бедра, но в заявку попали. Выход Тома кажется менее вероятным, ведь француз пропустил аж три матча, а кроме того его ранее критиковал Симеоне. Против Ливерпуля хавбек провёл очень неплохой матч со специфичной ролью контроллера Трента, но после перерыва его сняли.

Ориентировочные составы на матч Ливерпуль – Атлетико

Ливерпуль: Адриан – Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Окслейд-Чемберлейн, Фабинью, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане

Атлетико: Облак – Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди – Коке, Партей, Сауль, Витоло – Мората, Корреа

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Спрогнозировать содержание игры на Энфилде легко – Атлетико закроет центр поля и начнёт направлять атаки соперника на фланг, где перекрет варианты для передач, и будет включать прессинг согласно заданным Симеоне триггерам. Вперёд команда пойдёт исключительно на контрвыпадах. Ливерпуль, в свою очередь, будет владеть инициативой и оказывать огромное давление, пытаясь количеством атак компенсировать проблемы с раскрытием топ-обороны мадридцев – рано или поздно защитники должны ошибиться. Особенно интересно посмотреть, как будет вестись борьба за центр поля.

В такой игре много голов не будет. По такому футболу может произойти что угодно, но есть подозрение, что случится малорезультативная ничья. Атлетико в последних трёх матчах серьёзно прибавил в атакующих действиях, организовав шесть голов, а Ливерпуль без забитого мяча поле точно не покинет – больше же забить друг другу командам будет сложно.

При пропущенному голе Ливерпулю придётся забивать не два, а три, а в это уже совсем не верится. Именно поэтому есть смысл ставить на проход Атлетико, как и рекомендуют большинство экспертов и букмекеров – хотя на самом деле в матче может произойти что угодно.

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