Битва титанов на Энфилде получилась очень тактической – моментов было слишком мало. Когда бригада арбитров не засчитала гол Коди Гакпо из офсайда, казалось, что матч тяжеловесов завершится нулевой ничьей. Однако в конце игры Доминик Собослай исполнил штрафной, который станет классикой АПЛ – венгр забил прямым ударом.

Ливерпуль одержал минимальную победу в напряженной зарубе с Арсеналом – все решил шедевральный штрафной

Последний раз игрок Ливерпуля приносил победу прямым ударом со штрафного в АПЛ в далеком 2007 году. Это был Стивен Джеррард – капитан "красных" забил тогда на 87-й минуте. И это тоже случилось в августе.