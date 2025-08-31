Кадровый кризис Арсенала обострился

Неделю назад "канониры" потеряли двух главных звезд. Новичок Ньоргор до сих пор восстанавливается от повреждения, которое получил на сборах, а в 1-м туре на Олд Траффорд травмировался Хаверц. Спустя неделю Арсенал потерпел двойную катастрофу – в лазарет загремели Эдегор и Сака. Мартин хотя бы был доступен на скамейке, а Букайо пролетел и мимо заявки.

В конце концов, уже на 5-й минуте матча с Ливерпулем лондонцы потеряли Салибу. Уильям банально оступился и подвернул ногу. И вот теперь капризной фан-базе "пушкарей" стало понятно, зачем летом подписывали позиции железобетонных лидеров, потратив деньги на Мадуэке и Москеру. Эдегора прогнозируемо заменил Мерино.

Арсенал и Ливерпуль оказались слишком сильными друг для друга

Поединок северных лондонцев и мерсисайдцев на Энфилде окрестили битвой за чемпионство. Слишком уж мощные трансферы они провели, а в предыдущем сезоне Арсенал и Ливерпуль явно были лучшими в АПЛ. Кроме того, очные противостояния этих команд приучили к эмоциональным качелям с большим количеством голов.

Вместо этого болельщики получили скукотищу. Ливерпуль в первом тайме провел всего 2 удара: Гакпо на 13-й минуте стрелял из-за пределов штрафной мимо ближнего угла, а обрезка Раи на 34-й завершилась выстрелом Макаллистера с линии полукруга – сразу три лондонцы бросились под мяч, заблокировав его.

Суммарно эти моменты потянули на 0,09 ожидаемых голов. При этом подопечные Арне Слота сделали только 2 прикосновения к мячу в штрафной площадке. Арсенал был агрессивнее – 6 ударов и 0,34 xG при 14 касаниях. Впрочем, реальной остроты тоже было немного.

Фактически "канониры" создали всего два момента. На 22-й минуте Мадуэке пробивал с отскока после углового, попав в левый нижний – Алиссон парировал! На 36-й же Нони ворвался в правый край штрафной, качнул Керкеза и нанес удар, который рикошетом от Милоша пролетел над дальней девяткой. Вообще, экс-вингер Челси был самой заметной фигурой на поле, поразив своей скоростью.

БОЛЬШОЙ ШАНС ДЛЯ МАДУЭКЕ! pic.twitter.com/JfK3Cx09LE - VAR Center (@CenterVAR) 31 августа, 2025

Но нельзя сказать, что все остальные футболисты выглядели плохо. Исключением стали разве что Йокерес и Экитике. Проблема была противоположной – Арсенал и Ливерпуль действовали слишком качественно. Две лучших команды АПЛ здорово прессинговали, контратаковали и давали высоченную интенсивность, но вместе с тем уверенно защищались.

Даже новичок Москера, который пришел из Валенсии, действовал безошибочно. Лидеры АПЛ банально законтрили друг друга.

Ливерпуль победил благодаря штрафному

Второй тайм стал логическим продолжением первого. С 46-й по 82 минуты мерсисайдцы провели 5 ударов на 0,2 ожидаемых гола, а северные лондонцы – 3 удара на 0,12. Из реальных моментов вспоминается только голевая атака на 61-й минуте, когда Ван Дейк запустил неожиданную передачу на ход Вирцу.

Флориан пробил с линии штрафной, Рая выполнил сейв, а затем накрыл добивание от Гакпо (еще и зацепив его ногу). Экитике подхватил отскок и вколотил сферу с метра, однако взятие ворот не засчитали. Коди находился в офсайде, а потому даже фол голкипера против нидерландца уже не имел смысла.

HUGO EKETIKE GETS THE BALL IN BUT IT'S RULED OFFSIDE! pic.twitter.com/CkLczL7fEa - VAR Центр (@CenterVAR) 31 августа, 2025

Тем не менее, второй тайм оказался иным в плане идеальности футбола. Игра стала более хаотичной, что не очень хорошо для Арсенала – Микелю Артете и баскской школе всегда нужен контроль. Команда Арне Слота, в свою очередь, классно чувствует себя в подобном режиме. Если до перерыва лучше выглядели "канониры", то после него активнее и острее стал Ливерпуль.

Показательно, что к 83-й минуте точность передач хозяев выросла до 90% (против 85%), тогда как у гостей она упала с 89% до 76%. Микель Артета прекрасно понимал, что мерсисайдцы близки к перелому, поэтому решился на двойную замену – на 70-й минуте вместо Мерино и Мартинелли вышли Эдегор и Эзе.

Этот ход мог сработать на 76-й минуте, когда Эдегор блестяще разрезал оборону хозяев, но Йокерес не почувствовал передачу и не побежал открываться. А еще через семь минут произошел гол Ливерпуль забил гол.

Даже не удивительно, что в таком матче ворота были поражены со штрафного удара. Его выполнил Собослай, метров с 23-х попав в левую девятку. 1:0!

Вид судьи на штрафной удар! pic.twitter.com/Rl2B04SOfn - VAR Center (@CenterVAR) 31 августа, 2025

Арсенал побежал отыгрываться. Хозяевам пришлось пережить несколько нервных эпизодов – особенно страшно стало на 85-й минуте, когда Эзе влетел на левый край штрафной и упал после контакта с Гомесом. Арбитр решил, что касание не претендовало на пенальти.

Уже в компенсированное время Эзе обыграл Собослая, но его тут же подстраховал Гомес. На 7-й же компенсированной "канониры" провели угловой – подача с него попала в руку Собослаю, однако она не была высоко поднятой. Судьи проигнорировали эпизод, а лондонцы особо не протестовали.

️ Это пенальти, который проверялся - нет гандбола. pic.twitter.com/Prg42s35AU - VAR Center (@CenterVAR) 31 августа, 2025

В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу хозяев. Ливерпуль уходит на международную паузу с тремя подряд победами, держась на вершине АПЛ. Арсенал потерпел первое поражение и держится третьим.

