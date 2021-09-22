Ливерпуль анонсировал начало реконструкции Энфилда
Мерсисайдский клуб хочет, чтобы больше болельщиков имели возможность посещать домашние матчи.
Ливерпуль на своем официальном сайте объявил, что получил все разрешения для начала перестройки своего стадиона.
Топ-10 стадионов с лучшей атмосферой – феномен обогнал Ливерпуль и Дортмунд
Отмечается, что реконструкция начнется уже на следующей неделе и должна завершиться до начала сезона 2023/24. Работы не помешают проведениюя домашних матчей на легендарной арене.
Планируется достроить еще один ярус на одной из трибун, что позволит Энфилду принимать 61 тысячу зрителей вместо нынешних 54-х тысяч. Ливерпуль акцентирует внимание на выгоде для общества, ведь после завершения реконструкции на территории вокруг стадиона добавится еще 400 рабочих мест.
Ювентус вже у зоні вильоту, невдачі Гвардіоли і Моурінью, Баварія лякає Динамо, а Мессі каламутить воду – огляд вікенду