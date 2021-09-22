Ливерпуль на своем официальном сайте объявил, что получил все разрешения для начала перестройки своего стадиона.

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Отмечается, что реконструкция начнется уже на следующей неделе и должна завершиться до начала сезона 2023/24. Работы не помешают проведениюя домашних матчей на легендарной арене.

Планируется достроить еще один ярус на одной из трибун, что позволит Энфилду принимать 61 тысячу зрителей вместо нынешних 54-х тысяч. Ливерпуль акцентирует внимание на выгоде для общества, ведь после завершения реконструкции на территории вокруг стадиона добавится еще 400 рабочих мест.

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